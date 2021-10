Bénin: un instituteur perd à la fois ses 3 enfants, sa sœur et sa femme

Dans la commune de Zagnanado, un instituteur du nom de Martin Bassou perd à la fois ses trois enfants, sa sœur et aussi sa femme. Tout ceci s’est passé en moins d’une semaine, entre samedi 23, dimanche 24 et mercredi 27 octobre 2021. Un vrai drame dont la cause serait une intoxication alimentaire.

La mère des trois enfants décédés à Zagnanado, est morte elle aussi quelques jours après le décès tragique et brusque de ses enfants. Et pour cause, elle a fait une crise en voyant la mort successive de ses enfants. Hospitalisée depuis le weekend, elle s’en est allée dans la soirée du mercredi 27 octobre. Elle vient ainsi de rejoindre sa progéniture et la sœur de son mari.

Les enfants et leur petite tante sont décédés après avoir consommé un mets préparé par leur mère. La nourriture (pâte de maïs et sauce de légume de manioc) aurait été intoxiquée. Les décès sont survenus à l’hôpital de zone de Covè et au centre de santé Gbènontin à Zagnanado.

Quelques heures avant son décès, la femme a été accusée par l’instituteur, qui l’a soupçonné d’avoir mis une substance toxique dans le mets, qui lui aurait été destiné. La police a pris en main le dossier, mais pour l’instant rien n’a filtré de l’enquête en cours.