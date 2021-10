Bénin: un chasseur décède à Copargo après avoir tué un varan

Dans la commune de Copargo, à plus de 470 km de Cotonou, un jeune chasseur passe de vie à trépas après avoir abattu un varan. Selon les informations rapportées, le chasseur n’a visiblement pas encore goutté la sauce du varan, avant de tirer sa révérence.

Un chasseur meurt après avoir tué un varan qui s’est introduit dans une maison à Copargo. Selon les informations rapportées par La Nation, l’animal a suscité la débande des habitants, mais un jeune chasseur a décidé de l’affronter. Il a réussi à neutralisé le varan, mais n’aura pas la chance de profiter de la viande.

Selon le média du service public, le jeune chasseur a laissé l’animal auprès de sa femme pour qu’elle puisse en faire une sauce. Entre temps, il s’est rendu au marché, à quelques kilomètre de la localité pour faire de achats. « Le chasseur qui s’est rendu au marché pour acheter des moutons, à 25 km de Copargo, est tombé en syncope. De Copargo, il a été évacué sur Natitingou, puis Tanguiéta par la suite. Il serait mort d’une paralysie faciale », rapporte La Nation.

De son nom scientifique varanus, le varan a un reptile dont la taille qui varie selon les espèces. Le plus grand est celui de Komodo qui peut atteindre 3 m de long. Au Bénin, on retrouve deux espèces de varan. Il s’agit des espèces V. niloticus et V. exanthematicus.