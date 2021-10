Bénin: un alpha échappe à la mort dans une vindicte populaire, son véhicule incendié

Le mercredi 6 octobre 2021, un alpha a échappé à la mort dans une vindicte populaire à Parakou, au quartier Tourou. Il a été attaqué par une foule, alors qu’il a été sollicité par un habitant pour une cérémonie personnelle.

Un alpha s’est rendu au quartier Tourou ce mercredi, suite à l’invitation d’un habitant, qui souhaitait conjurer un mauvais sort après le décès de son enfant. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Selon l’information rapportée par Daabaaru, le véhicule du alpha ( charlatan) a été attaqué et réduit en cendres.

A bord du véhicule, il y avait trois autres passagers. Tous les occupants de la voiture ont été sauvés grâce à l’intervention des éléments de la police républicaine.

L’alpha et sa suite soupçonnés de pratiques occultes…

La réaction des populations surexcitées, est expliquée par l’alerte lancée par une riveraine. Cette dernière a soupçonné l’alpha de pratiques occultes. C’est suite à ses cris que les habitants sont sortis en nombre pour s’en prendre à l’alpha et ses compagnons, à bord d’un véhicule de couleur blanche.

L’alpha et ses amis ont pu être sortis des griffes de la foule, mais leur véhicule a été incendié et irrécupérable. La police a ouvert une enquête et interpellé certaines personnes impliquées dans l’affaire.