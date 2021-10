Bénin – Trafic de carnets de vaccination: 07 nouvelles personnes derrière les barreaux

Depuis quelques temps, les autorités béninoises mènent une lutte farouche contre les faussaires de carnets de vaccination anti-Covid. Ce 1er septembre 2021, sept (07) personnes ont été mises sous les verrous, nous apprend le quotidien, Le Potentiel, dans son numéro du même jour.

Selon les informations parvenues à notre rédaction, sept (07) nouvelles têtes sont derrière les barreaux, depuis hier 1er septembre 2021. Les prévenus ont été déposés en prison, après leur comparution devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), dans le cadre de la lutte contre la falsification du pass sanitaire. Selon la même source, l’audience de ces personnes aura lieu le 08 novembre 2021.

Le même média nous apprend qu’au rang des individus interpellés, figurent cinq (05) agents du ministère de la Santé et deux (02) de celui de l’Economie et des Finances, soit un total de sept (07) personnes, reconnues coupables de faux et usage de faux.

Les autorité compétentes ne baissent les bras, dans l’intention de mettre hors d’état de nuire, tout individu indélicat, qui se rendrait coupable de tels actes, préjudiciables au bon fonctionnement du pays. Il faut rappeler que, pour échapper à la justice, alors que certains sont déjà derrière les barreaux, d’autres ont préféré prendre la clé des champs.

Le phénomène ayant la peau dure, le gouvernement met en garde tout contrevenant, tout en appelant la population à aller se faire vacciner, seul vrai rempart contre la propagation de la pandémie.