Bénin: Théophile Yarou justifie l’idée de création du parti « La Nouvelle Alliance »

Le samedi 16 octobre 2021, un nouveau parti sera mis sur les fonts baptismaux. Il s’agit de « La Nouvelle Alliance » (LNA) dont le congrès constitutif aura lieu à Parakou. Dans un message publié ce mardi 12 octobre, Théophile Yarou, l’un des initiateurs du parti, donne quelques éléments d’explication.

C’est désormais officiel, l’ancien deuxième secrétaire exécutif national de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) porte le projet de création du parti « La Nouvelle Alliance ». Selon ses dires, l’initiative a vu le jour après un recul sur la scène politique.

En démissionnant du parti FCBE, nous ne savions pas exactement où poser prochainement notre valise. Nous n’avions qu’une seule certitude : le combat ne faisait que commencer ! Je savais qu’il ne s’agissait pas d’un abandon de combat, mais d’un recul pour mieux bondir. Théophile Yarou.

Après avoir annoncé son retrait de la politique, l’ancien ministre de Boni Yayi revient en force avec le parti LNA. « Aujourd’hui, s’appuyant sur toutes nos ressources physiques, intellectuelles, politiques et mentales, nous avons décidé de créer, ensemble avec ceux qui sont animés par la force de la conviction et le sens de l’honneur, notre parti, « La Nouvelle Alliance » », a-t-il expliqué. « Notre idéologie est le « social-libéralisme ». Notre credo, est la Paix, la solidarité, la justice et la prospérité partagée », a ajouté Théophile Yarou.

LNA, le refuge des transfuges FCBE ?

Théophile Yarou n’est pas le seul ancien membre de la FCBE qui se retrouvent à l’initiative de la création de « La Nouvelle Alliance ». Il y a également Clément Kouchadé, ancien Coordonnateur FCBE de la 22è circonscription électorale. Il est d’ailleurs le président du Comité d’organisation du congrès constitutif de LNA.

D’autres grands noms, tous démissionnaires de la FCBE, sont également cités au sein du parti en gestation. Il se dit dans les coulisses, que Théophile Yarou a quitté la FCBE avec ses sympathisants, qui seront probablement les premiers militants de « La Nouvelle Alliance ».