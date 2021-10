Bénin: suppression des classes « Moderne Court » et « Moderne Long » dans les collèges

Plus de classe avec option « Moderne Court » (MC) et « Moderne Long » (ML) dans l’enseignement secondaire au Bénin. Ces classes, encore appelées « classe scientifique » ou « classe littéraire » sont purement et simplement supprimées à compter de la rentrée scolaire 2021-2022.

Les apprenants sont tenus de suivre toutes les matières jusqu’à l’obtention du Brevet d’étude du Premier Cycle (BEPC). Il n’existe plus de 4ème et de 3ème scientifiques ou littéraires. C’est ce qu’il convient de retenir de la note du ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, en date du 1er octobre 2021.

La note circulaire fait référence à l’arrêté n°12 / Mestfp / Sgm/Dipq/Dec/Desg/Sa/091sgg19 du 7 février2020fixant les conditions de passage, de redoublement et de réorientation des apprenants dans les lycées et collèges d’enseignement secondaire général. Selon l’article 22 dudit arrêté, l’enseignement de la Physique Chimie et Technologie (PCT), de l’Espagnol et de l’Allemand est désormais obligatoire dans toutes les classes de 4ème.

Les établissements sont tenus de faire dérouler l’enseignement/ apprentissage / évaluation en PCT dans toutes les classes de 4ème et de faire dérouler l’enseignement / apprentissage/ évaluation en langue vivante 2 (Espagnol ou Allemand) dans toutes les classes de 4ème. Autrement dit, la PCT est obligatoire pour toutes les classes de 4ème. De même, la langue vivante 2 (Espagnol ou Allemand), selon le choix de l’apprenant, est aussi obligatoire pour toutes les classes de 4ème.

La mesure ne touche pas ceux qui passent de la 4ème en 3ème pour le compte de l’année scolaire 2021-2022. « Le Brevet d’étude du Premier Cycle (BEPC) sera organisé comme par le passé les options Moderne Court et Moderne Long maintenus à leur profit », précise la note du ministre Kouaro Yves Chabi.