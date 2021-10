Bénin: soupçon d’un nouveau scandale financier chez les douaniers, des « klébés » arrêtés

Après le scandale financier de Hillacondji et le dossier « DAT », les douaniers serraient au cœur d’une nouvelle affaire de malversations financières. De sources concordantes, la Direction régionale Ouémé-Plateau des douanes serait concernée par ce dossier évalué à plusieurs millions de francs CFA.

Six (06) collaborateurs civils de douaniers communément appelés « klébés » sont arrêtés et gardés à vue dans une affaire de malversations financières. Selon les informations reçues, ils ont été trois à être premièrement interpellés. « Ils seront par la suite rejoints par trois autres de leurs camarades », rapporte une source proche du dossier.

Les personnes arrêtées sont accusées de « détournement, faux et usage de faux ». Certains d’entre eux, auraient mêmes avoué les faits et cités des cadres des douanes. L’affaire concerne en réalité des sous qui auraient été perçus auprès des convoyeurs de riz en direction des frontières nigérianes, sans quittance et dont la destination finale serait jusqu’à présent inconnue.

Pour le moment, aucun responsable des douanes n’est encore interpellé dans cette affaire. Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, les 6 personnes arrêtées sont toujours gardées dans un commissariat d’arrondissement, situé dans le Département du Plateau.