Bénin: Rétabli après sa suspension, Clément Koutchadé démissionne de la FCBE

Le parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de Paul Hounkpè a enregistré une nouvelle démission. L’ancien directeur général de l’office national du bois (onab) a tourné dos à ses camarades politiques.

Le chef de fil de l’opposition, l’ancien ministre Paul Hounkpè vient d’être abandonné par l’un de ses lieutenants. Clément Koutchadé, ancien directeur général de l’office national du bois et coordonnateur du parti dans la 22ème circonscription électorale vient de jeter l’éponge.

C’est à travers une lettre de démission en date du 4 Octobre 2021 à Pobè que le cadre du parti force cauris pour un Bénin émergent notifie sa démission au secrétaire exécutif national du parti. Dans sa lettre de démission, l’ancien DG de l’ONAB déplore que la levée de sa suspension intervenue depuis le 28 Avril ne lui soit notifiée que le 31 Août.

Il rappelle dans sa lettre de démission les circonstances scabreuses qui ont caractérisées sa suspension et celles d’autres membres du parti et qui constituent le mode de fonctionnement de celui-ci. « Je reste convaincu que le mode de gestion du parti n’a connu aucune amélioration et qu’il me parait évident que la base que vous refusez d’associer aux décisions du parti est et demeure le socle de toute organisation politique« ,

Sans langue de bois, le démissionnaire précise que s’associer aux délibérations d’un bureau politique totalement décharné est très infamant et dénote d’un outrage fait aux braves militants et conseillers communaux dont le secrétaire exécutif national du parti profite allégrement des efforts et investissements. « C’est pourquoi à partir de ce jour, il me plait de vous notifier que je ne suis plus en mesure de participer aux activités du parti en tant que coordonnateur de la 22è circonscription électorale et membre fondateur du parti FCBE« , précise Clément Koutchadé dans sa lettre de démission.

Je pars donc par conviction et fier de ma liberté d’expression afin de continuer le challenge de l’affranchissement de notre démocratie dans une ambiance de confiance mutuelle, de tolérance et de respect de la diversité, conclut-il dans sa lettre.