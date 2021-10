Bénin: résultats du concours d’entrée dans les écoles et instituts universitaires publics

Les résultats du concours d’entrée dans les écoles et instituts universitaires publics sont disponibles depuis ce samedi 02 octobre 2021. Les candidats ayant participé au test d’entrée à l’INMES, aux Écoles normales supérieures, à l’ENEAM, à l’ENSTIC et autres sont donc désormais fixés sur leur sort.

Les résultats du concours d’entrée dans les écoles et instituts universitaires publics, édition 2021, sont disponibles en ligne et peuvent être consultés sur la plateforme eresultats.bj. Les écoles et instituts concernés sont :

l’Institut national médico-sanitaire (INMES) de Cotonou ;

de Cotonou ; l’Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux (Ifsio) de Parakou ;

de Parakou ; l’Ecole nationale de statistique, de planification et de démographie (Enspd) de Parakou ;

de Parakou ; l’Ecole nationale des sciences et techniques de l’information et de la communication (Enstic) d’Abomey-Calavi ;

d’Abomey-Calavi ; l’ Ecoles normales supérieures de Natitingou, Porto-Novo et de Lokossa ;

; l’Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d’ingénieurs (Inspei) d’Abomey ;

d’Abomey ; l’Institut national de la jeunesse, de l’éducation physique et du sport (Injeps) de Porto-Novo ;

de Porto-Novo ; l’Ecole nationale d’économie appliquée et de management (Eneam) de Cotonou.

Les liens directs pour accéder aux résultats

https://eresultats.bj/consulter/concours-dentree-a-linjeps-2021

https://eresultats.bj/consulter/concours-dentree-a-lens-porto-novo-2021

https://eresultats.bj/consulter/concours-dentree-a-leneam-2021

https://eresultats.bj/consulter/concours-dentree-a-lenspd-2021

https://eresultats.bj/consulter/concours-dentree-a-lenstic-2021

https://eresultats.bj/consulter/concours-dentree-a-linspei-2021

https://eresultats.bj/consulter/concours-dentree-a-lifsio-2021

https://eresultats.bj/consulter/concours-dentree-a-linmes-2021

https://eresultats.bj/consulter/concours-dentree-a-lens-natitingou-2021

https://eresultats.bj/consulter/concours-dentree-a-lenset-2021

Il faut noter qu’à la suite de ces résultats, certaines écoles peuvent encore recruter des étudiants à titre entièrement payant. C’est d’ailleurs le cas de l’ENSTIC, qui a déjà lancé le dépôt des dossiers à cet effet.