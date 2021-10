Bénin: rénovée, la Présidence de la République bientôt ouverte au public

Dès janvier 2022, les 26 œuvres d’art pillées au Palais d’Abomey au XIXe siècle par les troupes coloniales françaises, seront exposées à la Présidence de la République du Bénin. Un évènement historique qui permettra aux béninois de visiter ces œuvres d’arts mais également la Marina qui vient d’être rénovée.

« Quand les œuvres arrivent, il ne s’agit pas de prendre les œuvres et d’aller les stocker directement. C’est des œuvres qui seront d’abord acclimatées, il faudra un temps pour l’acclimatation et après, ces œuvres vont faire l’objet d’une exposition à partir de mi-janvier à la Présidence de la République à Cotonou pour nationaliser ces œuvres. » a déclaré Jean Michel Abimbola, sur le plateau de TV5 Monde.

« Nous intégrons, nous classons automatiquement ces œuvres dans le patrimoine national. Donc, les œuvres deviennent un patrimoine national. Ce ne sont plus des œuvres de famille, même si c’est des œuvres qui ont une origine. Ce symbole de la Présidence permet à chaque béninois, parce que la Présidence sera ouverte à cet effet, à tous les visiteurs, y compris les béninois et les étrangers, pour que chacun puisse se rendre compte de ces 26 œuvres avant d’aller dans 2, 3 ou 4 mois à Ouidah, et après dans 3 ans à Abomey. », a déclaré le ministre béninois de la Culture.

Œuvres volées au palais d’Abomey par les troupes coloniales du général Dodds en 1892

Pillées par la France, les œuvres bientôt restituées ornaient autrefois un riche palais. Statues, objets sacrés, trônes en bois sculpté, récipient et couvercle en calebasse sculptée… Toutes ces pièces ont été volées lors de la mise à sac du palais d’Abomey par les troupes coloniales du général Dodds en 1892, avant l’envoi en exil en Martinique puis en Algérie du roi Béhanzin.

Les 26 œuvres, exposées au musée du Quai Branly depuis son ouverture en 2003, y sont visibles jusqu’au 31 octobre 2021, avant leur retour au Bénin le 9 novembre. Il s’agit d’une première historique pour un musée français.

Aujourd’hui, selon des experts, 85 à 90 % du patrimoine africain serait hors du continent. Au moins 90 000 objets d’art d’Afrique subsaharienne se trouvent dans les collections publiques françaises, dont 70 000 au Quai Branly. Depuis 2019, outre le Bénin, six pays – Sénégal, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Tchad, Mali, Madagascar – ont soumis des demandes de restitutions. En ce qui concerne le Bénin, plus de 3.000 pièces ont été volées par la France qui, pourtant disait vouloir coloniser un peuple en lui volant son patrimoine identitaire.

Actuellement, la France estime parfois que les pays d’Afrique ne disposent pas d’infrastructures capables de garder les œuvres en toute sécurité. Un argument que beaucoup récusent en Afrique, arguant que la France se comporte comme un cambrioleur qui refuserait de rendre au propriétaire le bien qu’il lui a volé.