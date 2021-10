Bénin – Rencontre Talon-Yayi: ce que pense Me Paulin Akponna de l’initiative

La rencontre, intervenue entre Patrice Talon et Boni Yayi, le mercredi 22 septembre 2021, au Palais de la Marina, continue de susciter le débat au sein de l’opinion. L’une des personnalités à se prononcer sur le sujet, c’est Maître Paulin Akponna, membre fondateur du Bloc républicain (BR).

à la faveur d’une publication sur sa Page Facebook, Maître Paulin Akponna, l’un des membres fondateurs du Bloc républicain (BR), donne son point de vue sur cette affaire qui défraie la chronique depuis environ deux semaines, au sujet du tête à tête inattendu entre le président Patrice Talon et l’ancien président, Thomas Boni Yayi, le mercredi 22 septembre dernier, au Palais de la République du Bénin. L’homme politique estime que la « rencontre historique », qui a eu lieu entre les deux hommes d’Etats, augure de quelque chose de rassurant, quant à la situation socio-politique du Bénin.

Contrairement aux analyses faites par certaines personnalités de divers bords politiques, Maître Paulin Akponna estime que cette façon de faire, contribue plutôt à asseoir un climat de paix et de stabilité dans le pays. Cet homme politique, membre de la mouvance présidentielle et originaire de la communauté Shabè et Nagot, l’unes des contrées les plus meurtries lors de la dernière élection présidentielle, compte sur la bonne foi du Chef de l’Etat pour la décrispation de la crise politique qui secoue le Bénin, en général, et la commune de Savè, en particulier.

« La communauté Shabè lui sera à jamais reconnaissante pour les actes qu’il ne cesse de poser chaque jour pour favoriser et accélérer le processus de réconciliation au sein de cette communauté fragmentée par la crise. », a-t-il mentionné dans sa publication, précisant que « le peuple Shabè n’oubliera jamais que le Président Patrice Talon reste le véritable artisan de la paix à Savè, cette cité qu’il connaît si bien et en faveur de laquelle il ne cesse de poser des actes concrets de cet attachement. »

Ce que pense Me Akponna des doléances de Yayi

Au volet des doléances portées sur la table de la Présidence de la République par l’ex-Président Boni Yayi à l’endroit et à l’appréciation de son successeur, Patrice Talon, Maître Paulin Akponna déclare, toujours dans sa publication sur Facebook, que force doit rester à la loi. L’homme politique estime qu’aucune démarche ne pourrait intervenir en dehors du respect de la loi et de la séparation des pouvoirs qui font partie des principes fondateurs de l’État de droit et de la démocratie.

L’homme politique, membre fondateur du Bloc républicain (BR), conclut son intervention sur les réseaux sociaux, en appelant la population béninoise, en général, et le peuple Nagot, en particulier, à s’engager dans le sillage de cette espérance qui vient d’être créée, en vue de bâtir, dans l’unité et la compréhension, un Bénin fort.