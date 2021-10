Bénin: Reckya Madougou a reçu ce jeudi la visite de deux de ses avocats dont Me Mario Stasi

A Cotonou depuis hier mercredi 20 Octobre 2021, Me Mario Stasi, l’avocat français défendant la cause de l’ancienne garde des sceaux de Boni Yayi, Reckya Madougou, était ce jeudi à la prison civile de Missérété accompagné de son confrère béninois, Me Renaud Agbodjo. Ils sont allés rendre visite à leur cliente incarcérée depuis des mois pour financement du terrorisme.

Dans le cadre de la préparation de la défense de leur cliente, Me Mario Stasi avocat français membre du collège d’avocats constitué pour la défense de la candidate recallée des démocrates à la dernière élection présidentielle était ce jeudi à la prison civile d’Akpro-Missérété. Il était accompagné pour la circonstance de Me Renaud Agbodjo.

A Lire aussi: Bénin: les articles 6 et 12 du code des personnes et de la famille sont contraires à la constitution

Selon les informations de Frissons Radio, le tête-à-tête entre l’ancienne garde des sceaux et ses deux avocats ont duré près de deux heures d’horloge. L’échange entre sans doute dans le cadre du dossier de financement de terrorisme, l’une des charges portées contre la candidate recallée à la dernière élection présidentielle.

Rappelons que l’ex conseillère spéciale du président Faure Gnassingbé a été interpellée par la police républicaine au niveau du pont de Porto Novo alors qu’elle revenait d’une activité politique dans la capitale politique du pays. Poursuivie pour des infractions liées au terrorisme et à la planification d’assassinat de personnalités politiques de la partie septentrionale du pays, elle est déposée depuis plusieurs mois à la prison civile de Missérété.

Présentée à une commission d’instruction mise sur pieds pour l’écouter, elle a plaidé non coupable des chefs d’accusation énumérés par le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le séjour de Me Mario Stasi durera 48h et vise à préparer avec les avocats béninois la défense de l’ex ministre de Boni Yayi.