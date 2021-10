Bénin: qui est Félicien Avlessi, le nouveau recteur de l’UAC ?

L’Université d’Abomey-Calavi a un nouveau recteur. Il s’agit de Félicien Avlessi, Professeur titulaire de Chimie organique, nommé en Conseil des ministres ce mercredi 13 octobre 2021, après l’appel à candidature lancé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est Ancien Directeur de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (Université d’Abomey-Calavi) et ancien Vice-recteur chargé de la Recherche Universitaire de l’Université d’Abomey-Calavi. Découvrez en bref, à travers cet article, le parcours du nouveau patron de l’UAC, successeur du Professeur Maxime da Cruz.

Le Professeur Félicien Avlessi a déroulé son parcours scolaire dans la ville d’Abomey. Dans cette ville historique du Bénin, il a eu son Certificat d’Etudes Primaires Élémentaires (CEPE), le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat Série D. Ses parchemins en poche, Félicien Avlessi effectue sa mission d’enseignement patriotique et militaire de 1982 à 1983, avant de mettre le cap sur la Russie (ex-Union Soviétique), à l’Université Pédagogique d’Etat de Saint-Pétersbourg où il obtint un Master of Science in Chemistry et le Doctorat (Ph.D) en Chimie, en 1995.

Après son Doctorat, il revient au bercail et intègre l’Université nationale en tant que Professeur-Assistant, en donnant des enseignements de Chimie générale, chimie organique, chimie de l’eau et chimie des substances naturelles. Félicien Avlessi a également offert ses services au Laboratoire d’Etude et de Recherche en Chimie Appliquée (LERCA), en participant aux activités de l’Unité de Recherche sur les Extraits Végétaux et Arômes naturels (UREV). Pour service rendu à la nation, Félicien Avlessi a été distingué Chevalier de l’Ordre National du Bénin.

Une cinquantaine de publications à son actif…

A l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Félicien Avlessi n’est pas un simple enseignant. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Les récentes fonctions assurées par le nouveau recteur sont entre autres Vice-Recteur chargé de la Recherche Universitaire de l’Université d’Abomey-Calavi, Vice-Recteur chargé de la Coopération Interuniversitaire, des Partenariats et de l’Insertion Professionnelle / par Intérim, Directeur-Adjoint de l’Ecole Doctorale « SCIENCES EXACTES ET APPLIQUEES », Directeur de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (Université d’Abomey-Calavi), chef du Service des Etudes du Troisième Cycle et de la Recherche à l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi.