Bénin: pose de plaques signalétiques obligatoires sur les parcelles à Abomey-Calavi

A travers un circulaire rendu public ce mercredi 13 Octobre 2021, le maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou fait obligation à tous les propriétaires des parcelles bâties ou non bâties de la Commune, la pose de plaque signalétique.

D’ici le 31 Décembre 2021, il n’y aura plus dans la Commune d’Abomey Calavi de parcelles bâties ou non sans plaque signalétique. L’ultimatum a été donné aux propriétaires par l’autorité communale d’Abomey-Calavi à travers un circulaire rendu public ce mercredi.

Selon ledit circulaire, la pose de plaque signalétique sur les parcelles est une nécessité pour les opérations d’assainissement et d’actualisation de la base de données foncières de la Commune. Le même circulaire annonce une campagne de sensibilisation de proximité qui sera menée conjointement par les services de la Direction des Affaires Foncières et de l’Aménagement Urbain (DAFAU) en liaison avec les chefs d’arrondissement, les chefs de quartier, les élus locaux et toutes autres structures impliquées dans les opérations foncières dans la commune.

Les chefs d’arrondissement, les chefs de quartier, les élus locaux sont instruits à s’investir dans les opérations de sensibilisation. Les propriétaires qui ne s’exécuteront pas seront exposés dès le 1er Janvier 2022 au payement d’amende.