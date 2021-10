Bénin – Palais des gouverneurs: ouverture ce mardi de la session budgétaire

Les députés de la huitième législature se retrouvent ce mardi 26 Octobre 2021 à l’hémicycle pour l’ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l’année 2021. Une session spécialement dédiée à l’étude du budget général de l’Etat exercice 2022.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou va procéder ce jour, mardi 26 Octobre 2021 à l’ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l’institution pour le compte de l’année 2021. Il s’agit d’une session budgétaire au cours de laquelle, les parlementaires vont étudier le projet de budget général de l’Etat pour la gestion 2022.

Dans cette perspective, l’institution parlementaire conformément aux articles 94 du Règlement Intérieur (modifié) et 109 de la Constitution, a été saisie du projet de budget contenu dans le projet de la loi des finances, gestion 2022. Ledit projet de budget s’équilibre en ressources et en charges, à 2.541,203 milliards de FCFA. Il intègre les principaux repères économique et social adoptés par le Gouvernement et débattus au Parlement le 29 juin 2021.

Il importe de mentionner que le présent projet de budget vise un taux de croissance de 7% avec un déficit budgétaire qui s’établirait à 4,5% du produit intérieur brut. Les crédits ouverts au titre des opérations budgétaires pour l’année 2022 s’établissent à 2.027,754 milliards de FCFA et traduisent une hausse du niveau des dépenses tant en matière d’investissements qu’au plan social.

Comme c’est la procédure, avant l’examen en plénière du projet de budget gestion 2022, chaque membre du gouvernement passera devant la commission du budget pour défendre les différentes lignes budgétaires de son département sectoriel. Ce ballet des ministres s’accompagnera de ceux des présidents des institutions de la République et des représentants des travailleurs.