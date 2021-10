Bénin: nouvelle descente musclée d’Alain Orounla dans les discothèques à Cotonou

Nouvelle descente du Préfet du Littoral dans les discothèques et structures assimilées à Cotonou, dans la nuit du vendredi 08 au samedi 09 octobre 2021. Cette descente inopinée d’Alain Orounla s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures restrictives anti-Covid indiquées par le gouvernement.

Les discothèques et structures assimilées étaient sommées de fermer leurs portes dans le département du Littoral. Après le communiqué de rappel à l’ordre en date du 22 septembre 2021, le Préfet Alain Orounla a décidé de descendre sur le terrain avec une équipe de la police républicaine pour réprimander les récidivistes.

Après une première descente effectuée dans la nuit du samedi 02 octobre, l’autorité préfectorale et les policiers sont retournés sur les discothèques et structures assimilées ce week-end. A Fidjrossè, Akpakpa, Agla, Vèdoko, Sainte Rita, Cadjèhoun et dans d’autres quartiers de la ville économique, le Préfet a vu des discothèques et bars ouverts, en violation flagrante de la décision du Conseil des ministres. Les promoteurs ont été réprimandés et sommés de fermer.

Pour rappel, le Conseil des ministres du mercredi 1er septembre 2021 a décidé de la fermeture des discothèques et structures assimilées, en raison de la recrudescence des cas de Civod-19. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont également interdits.