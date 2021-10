Bénin – Négociations collectives 2021: des avancées notables au terme de la 1ère Session ordinaire

L’édition 2021 de la première Session ordinaire de la Commission nationale de concertations, de consultation et de négociations collectives, commencée le 10 septembre 2021, a pris fin, hier 1er octobre, dans les murs de l’Institut de formation sociale, économique et civique (INFOSEC), de Cotonou, Bénin, nous informe Le Potentiel.

Placée sous la supervision du ministre d’Etat, chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané, et en présence des partenaires sociaux, la rencontre a été un succès. Abdoulaye Bio Tchané était entouré, pour la circonstance, de ses collègues Adidjatou Mathys, en charge du Travail et de la Fonction Publique, et Hervé Hèhomey, chargé du portefeuille des Infrastructures et des Transports.

À lire aussi : Bénin – Dossier « 2,5 tonnes de cocaïne pure »: un milliardaire soupçonné, recherché par la Police républicaine

Notons que ces assises ont duré quatre (04) jours, à savoir : les 10, 17 et 24 septembre, et le 1er octobre, date de clôture. Abdoulaye Bio Tchané, dans sa prise de parole, est revenu sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre, qui sont : diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, examen des doléances des travailleurs reçues à l’occasion de la fête du travail, le 1er mai, et les questions diverses. Selon le ministre d’Etat, au terme des discussions, le bilan fait état d’avancées notables.

À lire aussi : Bénin – Dossier « 2,5 tonnes de cocaïne pure »: un milliardaire soupçonné, recherché par la Police républicaine

Les assises ont accouché d’un résultat positif

Ce bilan positif, au titre du premier point, dans le secteur des Enseignements maternel et primaire, fait état du virement des primes de rentrée, d’un montant de 4.521.528.600 FCFA, au bénéfice des enseignants, la mise à disposition du quart des subvention aux écoles, la promotion de 513 enseignants, en tant que directeurs d’école.

Dans le secteur des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, il est également établi le transfert des primes de rentrée, la nomination des responsables administratifs des établissements publics, la stabilisation de la base de données des Aspirants au métier d’enseignant (AME), le maintien au poste de ceux qui ont travaillé, pour le compte de l’année écoulée, et la prise en compte de ceux non encore inscrits dans la base de données.

À lire aussi : Bénin: décès du président fondateur des Buffles fc du Borgou, Michel Lolo Chidiac

Au titre des doléances des travailleurs, on note, entre autres, le payement des rappels aux enseignants, la dotation des formations sanitaires en matériels adéquats, et le ravitaillement permanent des pharmacies en produits et matériels de laboratoire, le renforcement du plateau technique de plusieurs formations sanitaires, le recrutement d’agents de santé qualifiés.

Au plan de l’administration privée, les participants de ces assises de quatres jours ont planché, notamment, sur la hiérarchisation des salaires, conformément au relèvement, en 2004, du plafond du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le relèvement du SMIG actuel. En guise de conclusion, Abdoulaye Bio Tchané a rassuré les uns et les autres que ces doléances seront étudiées, lors de la prochaine Commission nationale de concertation, de consultations et de négociations collectives. Enfin le ministre d’Etat, chargé du Plan et du Développement, a prononcé la formule de clôture des travaux de la première Session ordinaire de la Commission nationale de concertations, de consultations et de négociations collectives, au titre de l’année 2021.