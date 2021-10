Bénin: mots de compassion des démocrates suite au chavirement d’une barque à Savè

Le décès de plusieurs personnes suite au chavirement d’une barque sur le fleuve Okpara ne laisse pas indifférent les responsables du parti « Les Démocrates ». A travers un communiqué rendu public, ils souhaitent leurs vives condoléances aux familles éplorées et appellent à plus de prudence lors des navigations fluviales.

Le vendredi 15 Octobre 2021, huit personnes ont été emportées par les eaux lors du chavirement d’une barque sur le fleuve Okpara à la hauteur du village Oké-Owo situé dans la Commune de Savè. Touchés par ce drame, les responsables des démocrates ont manifesté leur compassion aux familles éplorées à travers un communiqué en date du 16 Octobre.

« Il nous est revenu de sources officielles qu’une barque transportant nos compatriotes de la commune de Savè, a chaviré dans le fleuve Okpara, à hauteur du village Oké-Owo. Le bilan provisoire du drame survenu le 16 octobre 2021, fait état de 7 disparus. Ce drame plonge la commune de Savè et les familles des victimes dans la désolation« , lit-on dans le communiqué des démocrates.

Dans ledit communiqué le président Eric Houndété, exprime au nom de sa famille politique et en son nom personnel ses sincères condoléances aux familles qui ont perdu des membres. « En ces moments de tristesse, nous exprimons au nom du parti Les Démocrates et en notre nom personnel nos vives et sincères condoléances aux familles éplorées et aux autorités de la commune de Savè« , précise le communiqué signé par le président du parti.

En cette période où les cours d’eau sont en crue, conseille-t-il, nous invitons tous les compatriotes à une prudence plus accrue lors des navigations fluviales.