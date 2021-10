Bénin: mardi de tous les espoirs pour l’empereur de la fraternité Ogboni et ses ministres

L’empereur de la fraternité Ogboni et ses huit ministres poursuivis dans un dossier de bastonnade seront fixés sur leur sort ce mardi 26 octobre 2021. A la dernière audience, le ministère public avait déjà fait ses réquisitions. Il a notamment demander la relaxe d’Abibou Adéola Adam, alias OwoLobè.

Poursuivis pour « complicité de coups et blessures volontaires » et « coups et blessures volontaires« , Owolobè et ses co-accusés retournent à la barre ce mardi pour pendre connaissance du verdict du juge. Le mardi 19 octobre dernier, le ministère public dans ses réquisitions a demandé 36 mois de prison ferme et 200 mille francs CFA d’amende contre les huit ministres d’Owolobè. Il a par ailleurs demandé la relaxe au bénéfice du doute d’Owolobè, avec l’argument que ce dernier n’a pas participé à la bastonnade de la victime.

Ils avaient été arrêtés le 18 juillet 2021 suite à la diffusion de l’audio de la victime sur les réseaux sociaux. Dans cet enregistrement audio de plusieurs minutes, Ibrahim H. a relaté les faits incriminant Owolobè et ses ministres. Dans une vidéo qui a circulé en son temps, on pouvait voir le sieur Ibrahim sauvagement bastonné par un groupe de personnes (des ministres d’Owolobè).

La victime serait impliqué dans une affaire de fraude avec un marchand de transfert d’argent. L’affaire avait été déjà réglée au commissariat, mais le palais impérial a décidé d’une séance de bastonnade comme punition.