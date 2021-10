Bénin: liste des nouveaux recteurs et vice-recteurs des universités publiques

Le Conseil des ministres de ce mercredi 13 octobre 2021 a validé la liste des nouveaux recteurs, vice-recteurs, doyens, vice-doyens et directeurs-adjoints des Unités de formation et de recherche. Les personnes nommées ont été retenues suite à l’appel à candidature lancé il y a quelques semaines.

Les nouveaux patrons des universités, écoles, facultés et instituts publics sont désormais connus. Le Conseil des ministres a procédé à la nomination des recteurs, vice-recteurs, doyens, vice-doyens et directeurs-adjoints des Unités de formation et de recherche.

Cette nomination intervient après un appel à candidature sanctionné par des rapports de travaux de pré-sélection, de sélection et d’entretien avec les différents candidats préqualifiés aux hautes fonctions universitaires de direction.

Après exploitation des rapports d’enquêtes de moralité et prenant en compte les observations du Conseil national de l’Éducation, sont nommées dans les universités publiques et établissements d’enseignement supérieur, les personnes dont les noms suivent :

Université d’Abomey-Calavi

Recteur : Monsieur Félicien AVLESSI

Vice-Recteur chargé des Affaires académiques

Monsieur Patrick D. Y. HOUESSOU

Vice-Recteur chargé de la Recherche

Monsieur Aliou SAÏDOU

Vice-Recteur chargé de la Coopération

Madame Carine M. N. KELOME

Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP)

Directeur : Monsieur Carlos OGOUYANDJOU

Institut de Géographie de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (IGATE)

Directeur adjoint : Monsieur Imorou Ismaïla TOKO

Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM)

Directeur : Monsieur Albert N. HONLONKOU

Centre Inter-Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable (CIFRED)

Directeur : Monsieur Ibouraïma YABI

Directeur adjoint : Monsieur Rock C. JONHSON

Haute Ecole de l’Hôtellerie et du Tourisme (HEHT)

Directeur : Monsieur Expédit W. VISSIN

Institut National Médico-Sanitaire (INMeS)

Directeur adjoint : Madame Christiane TSHABUT épse AGUEMON

Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

Directeur : Monsieur Eugène C. EZIN

Ecole Normale Supérieure (ENS)

Directeur : Monsieur Bernard FANGNON

Institut National de l’Eau (INE)

Directeur : Monsieur Mama DAOUDA

Directeur adjoint : Monsieur Luc Olivier SINTONDJI

Haute Ecole Régionale de Commerce International (HERCI)

Directeur : Madame Karima SYLLA DOUCOURE

Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC)

Directeur : Monsieur Guy Alain ALITONOU

Institut Régional de Santé Publique (IRSP)

Directeur : Monsieur Luc S. DJOGBENOU

Directeur adjoint : Monsieur Charles J. SOSSA

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG)

Doyen : Monsieur Denis ACCLASSATO HOUENSOU

Faculté des Sciences Agronomiques (FSA)

Doyen : Monsieur Bonaventure AHOHUENDO

Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication (FLLAC)

Doyen : Monsieur Vincent ATABAVIKPO

Vice-Doyen : Monsieur Moufoutaou ADJERAN

Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS)

Doyen : Madame Monique OUASSA KOUARO

Vice-Doyen : Monsieur Charles Lambert BABADJIDE



Université de Parakou

Recteur : Monsieur Bertrand SOGBOSSI BOCCO

Vice-Recteur chargé des Affaires académiques :

Monsieur Salako Alexandre ALLODE

Vice-Recteur chargé de la Recherche universitaire :

Monsieur Mohamed Nasser BACCO



Vice-Recteur chargé de la Coopération

Madame Obo Yvette ONIBON DOUBOUGAN

Faculté d’Agronomie

Doyen : Monsieur Valérien A. ZINSOU

Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines

Doyen : Madame Clarisse TAMA IMOROU

Vice-Doyen : Monsieur Norbert AGOÏNON

Faculté de Droit et Sciences Politiques

Doyen : Monsieur Moktar ADAMOU

Institut Universitaire de Technologie

Directeur : Monsieur Henri TCHOKPONHOUE

Institut de Formation en Soins infirmiers et obstétricaux

Directeur : Monsieur Francis TOGNON TCHEGNONSI

Directeurs adjoints :

Messieurs

Adrien HODONOU

Kabibou SALIFOU

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Doyen : Monsieur Léandre GBAGUIDI

Faculté de Médecine :

Doyen Monsieur Holden O. FATIGBA



Université des Nouvelles Technologies et des Sciences

Recteur : Monsieur Joachim Djimon GBENOU

Vice-Recteur chargé de la Recherche universitaire

Monsieur Comlan Aristide HOUNGAN

Ecole Nationale Supérieure des Biosciences et Biotechnologies Appliquées (ENSBBA)

Directeur : Madame Yêyinou Laura Estelle LOKO

Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP)

Directeur : Monsieur Adéchina Eric ALAMOU

Directeur adjoint : Monsieur Ousséni AROUNA

Institut National Supérieur de Technologie Industrielle (INSTI)

Directeur : Madame Tognon Clotilde GUIDI



Université Nationale d’Agriculture

Recteur : Monsieur Bruno DJOSSA

Vice-Recteur chargé des Affaires académiques

Monsieur Florent OKRY

Vice-Recteur chargé de la Recherche universitaire

Monsieur Pascal A. OLOUNLADE

Vice-Recteur chargé de la Coopération

Madame Carole AVOCEVOU.