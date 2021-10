Bénin – Libérations de Hountondji et Tamègnon: Eric Houndété veut croire à «une nouvelle ère»

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a procédé à la libération des opposants Alexandre Hountondji et Josèphe Tamègnon, à la grande joie de leurs camarades dont Eric Houndété, le président du parti Les Démocrates.

A la suite de la libération de Hountondji et Tamègnon, le président du parti d’opposition Les Démocrates, Eric Houndété, a réagi pour exprimer sa joie de voir ses camarades de lutte libres de leurs mouvements. Il a également exprimé son vœu que cela soit la marche vers ce qu’il appelle une « nouvelle ère d’espérance pour tous les démocrates ».

« J’ose croire que cette libération est annonciatrice d’une nouvelle ère d’espérance pour tous les démocrates retenus dans les geôles du pouvoir d’une part, et de la restauration de la paix, de la justice et de la démocratie dans notre pays, d’autre part », a indiqué Houndété.

Aussi, le chef de « Les Démocrates » a salué l’endurance de ses camarades libérés pour être restés droit dans leurs bottes. « Au nom du parti « Les Démocrates » et en mon nom propre, je me réjouis et félicite les camarades pour être restés digne face à l’injustice tout au long de ces mois de dures épreuves pour eux et leurs proches », a indiqué Eric Houndété.

Pour rappel, Joseph Tamègnon et Alexandre Hountondji font partie des initiateurs du mouvement « 5 ans, c’est 5 ans ». Ils sont membres du Groupe National de Contact (GNC), une organisation de l’opposition. Ils sortent désormais de prison après plus de 6 mois de détention.

Désormais placés sous contrôle judiciaire, ils ne peuvent pas pour le moment sortir du pays. « Tous les deux mois, ils devront se présenter au juge des libertés et de la détention. Les procédures continuent au niveau du juge d’instruction. Ils seront convoqués et chaque fois ils doivent se présenter », a expliqué au micro de Frissons radio Me Barnabé Gbaglo, l’un des avocats de la défense.