Bénin: l’ex-président burkinabé Blaise Compaoré écrit à Nicéphore Soglo

L’ancien président burkinabé Blaise Compaoré a adressé une lettre à l’ex-Chef d’Etat béninois Nicéphore Dieudonné Soglo. En substance, la correspondance évoque les condoléances du couple Compaoré à la famille Soglo, suite au décès de Rosine Vieyra Soglo.

Blaise Compaoré et son épouse expriment leur compassion à Nicéphore Dieudonné Soglo, suite au décès de l’ancienne première dame Rosine Vieyra Soglo. Dans une lettre parvenue à l’ancien président béninois, Blaise Compaoré a présenté ses « sincères condoléances ».

En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom de mon épouse, Madame Chantal Compaoré et en mon nom personnel, vous traduire toute notre compassion et vous exprimer à vous-même , à toute votre famille et au peuple béninois, nos sincères condoléances

Blaise Compaoré