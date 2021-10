Bénin: levée de la mesure d’interdiction d’exporter les produits vivriers

A la suite d’un compte rendu du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et le ministre de l’Industrie et du Commerce, compte rendu relatif à la hausse des prix des produits de consommation courante sur les marchés béninois, le gouvernement a pris au cours du conseil des ministres du 16 Juin 2021, des mesures en vue de contrôler la sortie des produits vivriers.

Près de trois mois après la prise de cette mesure pour contrôler la hausse des prix des produits de grandes consommations, le gouvernement du président Patrice Talon vient de lever la mesure d’interdiction de l’exportation desdits produits vers les pays voisins. C’est à la faveur du conseil des ministres de ce mercredi 6 Octobre 2021. Le gouvernement justifie cette levée par le fait qu’à la faveur des premières récoltes, il se trouve que la disponibilité des vivriers s’est accrue et les prix maîtrisés.

La mesure d’interdiction d’exportation des produits vivriers avait été prise par le gouvernement après le constat que la hausse des prix des produits de premières nécessités était due entre autres à l’exportation massive de la production vers les pays voisins.

Aussi, pour assurer la régulation des flux afin de maintenir les grands équilibres, le conseil des ministres a donc instruit les ministres concernés, de veiller à éviter les sorties incontrôlées de produits agricoles, en attendant la prise de mesures plus spécifiques qui pourraient découler des conclusions du comité ad hoc mis sur pied à cet effet.