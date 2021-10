Bénin : les transactions d’un compte de La Poste à Moov Money désormais possibles

La poste du Bénin a lancé son premier service Mobile Banking ce mardi 19 octobre 2021. Il s’agit d’un « tout en 1 » qui permet de faire des transferts d’argent de compte CCP/CNE, de demander son chéquier, d’avoir son mini relevé , et de faire du Poste Momo Express Push-Pull avec les comptes Mobile.

Avec le lancement du tout premier service mobile Banking de la poste du Bénin, les clients de la poste peuvent désormais faire des transferts d’argents avec Moov Bénin. C’est une opération qui est également disponible via l’application Poste mobile Banking sur Play store.

Le lancement officiel du produit a été fait par le conseiller Armand Ologoudo, représentant du ministre de l’économie et des finances. D’après lui, l’enjeu de la digitalisation des services financiers n’est plus à démontrer. Car, les exigences des clients évoluent. C’est pourquoi, il rassure que le ministre de l’économie et des finances et ses collaborateurs s’engagent à continuer leur travail pour les autres projets de digitalisation des services financiers en cours.

« La poursuite de cette marche vers la transformation digitale n’est pas terminée, ne perdez jamais de vue, les nombreux objectifs qui vous attendent ». Armand Ologoudo, représentant du ministre de l’économie et des finances

« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer », a introduit, Judicth Glidja, Directrice Générale de La Poste du Bénin. A l’en croire, à travers le service Mobile Banking , la poste trace la voie du futur qui suscite autant d’intérêt chez les clients. « Les résultats de nos efforts ont été encourageants. Aujourd’hui, c’est le jour de la délivrance », a-t-elle confié dans son allocution.

Client de la poste, toutes vos opérations désormais possibles avec Moov Money

Pour Aïssatou Diallo, Directrice de Moov money , Moov Africa est fortement engagé et continue d’accompagner le service public dans cette aventure de la digitalisation. La cérémonie de ce jour, après tant d’autres, dit-elle, en témoigne. C’est pourquoi, elle félicite le gouvernement pour les efforts mis en place pour faire du Bénin, un champion de la digitalisation.

A noter que Post Momo Express est le fruit d’un partenariat entre la Poste du Bénin et Moov Africa. Ce service permet l’envoi et la réception d’argent entre les comptes mobiles Moov Money et les comptes CCP ou CNE de La Poste du Bénin.

Pour accéder au service, tapez *855*1*3*6# pour effectuer vos transactions depuis votre compte vers votre téléphone et vice-versa. Les abonnés Moov Africa doivent choisir 6 pour la Poste du Bénin. Pour transférer de l’argent de son compte Moov money vers La Poste, choisir 1. Pour recevoir de l’argent de La Poste sur son copte Moov Money, choisir 2. Pour consulter le solde de son compte CCP et CNE, choisir 3, suivre les étapes, entrer son code PIN puis Valider.

Les frais liés à la réception d’argent des comptes CP ou CNE de La Poste sur les comptes Moov Money sont fixés à 100 francs par palier de 100.000 francs alors que les tarifs pour transférer de l’argent de ses comptes Moov Money vers les comptes CCP et CNE de la poste sont de 50% des frais de retrait habituels.

Le service Mobile Banking de La Poste du Bénin permet au client d’éviter des pertes de temps , de disposer de son argent à tout moment de la journée sans se déplacer. La souscription se fait uniquement dans les guichets de La Poste. Pour le client, il suffit d’avoir un compte Moov money et un des comptes de la Poste (CCP ou CNE), pour y souscrire avec sa pièce d’identité.