Bénin: les nouveaux recteurs des universités publiques installés ce vendredi 15 octobre

Nommés en Conseil des ministres ce mercredi 13 octobre 2021, les nouveaux recteurs, vice-recteurs et chefs d’entités des quatre universités publiques, prendront officiellement service ce vendredi 15 octobre.

Les premiers recteurs, vice-recteurs et chefs d’entités nommés après la reforme de désignation des hauts responsables dans les universités publiques, s’installent ce vendredi. Les cérémonies de passation de service auront lieu dans les quatre universités à partir de 10 heures.

L’Université d’Abomey-Calavi, l’Université de Parakou, l’Université nationale d’agriculture et l’Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques changent donc de main, selon les nouvelles modalités de désignations des hauts fonctionnaires. La nomination des nouveaux recteurs et autres responsables est intervenue après un appel à candidature sanctionné par des rapports de travaux de pré-sélection, de sélection et d’entretien avec les différents candidats préqualifiés aux hautes fonctions universitaires de direction.

C’est après l’exploitation des rapports d’enquêtes de moralité et prenant en compte les observations du Conseil national de l’Éducation, que le Conseil des ministres a procédé aux nominations.