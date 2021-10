Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 27 octobre 2021

Plusieurs nominations ont été prononcées en Conseil des ministres ce mercredi 27 octobre 2021. Lesdites nominations sont intervenues au Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de la Santé, Ministère de la Justice et de la Législation et au Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Sur proposition des différents ministres, les personnes dont les noms suivent ont été nommées.

Au ministère de l’Economie et des Finances

Directeur général adjoint des Douanes

Monsieur Boubacar CAMARA



Au ministère de la Justice et de la Législation

Après avis du Conseil supérieur de la Magistrature

Membre de la Commission de l’Instruction de la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme

Monsieur Vitondji Lionel Armand DOSSOU NOUATIN



Au ministère de la Santé

Directeur départemental de la Santé du Zou

Monsieur Winnoc GOUDJO

Directeur de l’Agence nationale des Soins de Santé primaire

Monsieur Mètoyigbéna Blaise GUEZO-MEVO

Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

Inspecteur général du ministère

Madame Marie-Reine Nicole Sèssiédé KPODOHOUN épouse GBAGUIDI

Directeur des Systèmes d’Information

Monsieur Charly Oswald M. AGOSSOU.