Bénin: les grandes décisions du Conseil des ministres du 20 octobre 2021

Le Conseil des Ministres s’est réuni, mercredi 20 octobre 2021, sous la présidence de Monsieur Patrice Talon, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises, dont voici les grandes lignes.

1. Mise en place des cellules de suivi des projets, programmes et réformes Elles permettront d’améliorer la bonne conduite des actions engagées et à l’amélioration continue de la qualité des projets, programmes et réformes conduits par les agences et ministères sectoriels.

2. Création de plusieurs comités dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts : – comité technique de développement muséal et touristique, – comité des événements touristiques, culturels et artistiques, et – comité spécial du musée Vodoun

3. Actualisation du plan directeur d’urbanisme de Ouidah élargie à ses zones agglomérées. pour la mise en place d’une planification urbaine adaptée à la sauvegarde du patrimoine architectural et touristique, aux changements climatiques et aux enjeux socio-économiques locaux.

4. Compte rendu de la restitution, par la France, de 26 œuvres des trésors royaux d’Abomey au Bénin. Notre pays a pris toutes les dispositions pour le retour desdites œuvres qui interviendra à la suite de la semaine culturelle du Bénin au Musée Quai Branly Jacques Chirac.

5. Point de la situation de la pandémie de Covid-19. Sur 263.442 personnes vaccinées, 197.685 ont un schéma vaccinal complet. Le taux n’étant pas appréciable, nous invitons les populations à aller se faire vacciner pour un retour progressif à la vie normale.