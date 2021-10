Bénin: les candidats aux examens du BEAT et DEAT planchent depuis ce lundi

Le directeur de cabinet du ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Ayouba Garba, et le directeur des examens et concours, Roger Koudoadinou ont procédé ce lundi 4 Septembre 2021 au lancement des épreuves des examens du Brevet d’étude agricole tropicale (BEAT) et du Diplôme d’études agricole tropicale (DEAT).

Depuis ce lundi 4 Septembre 2021, 1940 candidats composent pour le compte des examens du Brevet d’étude agricole tropicale (BEAT) et du Diplôme d’études agricole tropicale (DEAT). Ces candidats sont répartis dans 10 centres de composition à raison de 1856 candidats pour le diplôme d’études agricole tropicale (DEAT) et 84 pour le Brevet d’études agricole tropicale (BEAT).

Selon le directeur des examens et concours (DEC), Roger Koudoadinou, ces candidats composeront dans six filières à savoir: la pêche et l’aquaculture, la foresterie, les productions végétale et animale, l’aménagement et équipement rural, la nutrition et la technologie alimentaire.

Au niveau du Lycée Agricole Mèdji de Sékou, 346 candidats dont 282 garçons affrontent les épreuves dans 17 salles de composition. Comme pour les autres examens nationaux, ces deux examens se déroulent dans le strict respect des gestes barrières.