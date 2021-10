Bénin – Légalisation de l’avortement: « Je n’ai pas pu participer au vote », Aké Natondé

Le Parlement a adopté cette nuit la loi N° 2021-12 relative à la modification de la loi N° 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, légalisant l’avortement au Bénin. Le député Aké Natondé qui a annoncé son opposition à la loi dit n’avoir pas participé au vote.

Contrairement à ce qui se distille dans la presse depuis ce matin, Aké Natondé dit n’avoir pas voté la loi légalisant l’avortement au Bénin. « Je n’ai pas pu participer au vote. Je n’avais pas été représenté non plus », a-t-il expliqué.

Après 00 heure je ne me voyais plus en forme pour attendre vu que je devais rentrer pour prendre des médicaments pour un traitement que j’ai en cours. Je n’ai pas pu participer au vote. Je n’avais pas été représenté non plus puisque sur une question aussi sensible je ne voyais pas qui pouvait exprimer à ma place le vote que j’aurais émis moi-même.

Aké Natondé