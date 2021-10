Bénin: le stationnement interdit aux véhicules 4 roues sur la voie « hôpital CHUMEL-SOGEMA »

Dans un arrêté préfectoral en date du 28 Septembre 2021, le préfet du département du Littoral, Alain Orounla porte à l’attention des usagers de la voie qui passe devant le Lycée Koulibaly pour le siège de la SOGEMA, que tout stationnement de véhicule 4 roues est désormais interdit sur cet axe.

Plus de stationnement sur la voie du Centre Hospitalier et Universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune (CHUMEL). C’est par un arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2021 que le préfet Alain Orounla rend public cette nouvelle mesure. Selon ledit arrêté préfectoral, cette interdiction cours de 07 heures à 21 heures.

« Lesdits véhicules, notamment ceux transportant des marchandises sont autorisés à stationner pour effectuer leurs déchargements de 21 heures à 06 heures du matin« , précise l’arrêté préfectoral.

Les contrevenants à cette mesure s’exposent au paiement d’une contravention sans préjudice des frais de fourrière. Selon l’autorité préfectorale, cette décision est prise afin d’assurer la mobilité urbaine et la sécurité publique des populations en conformité aux devoirs régaliens de l’État et aux lois en vigueur en République du Bénin.

Le Maire de la Commune de Cotonou et le Directeur Départemental de la Police Républicaine sont instruits chacun en ce qui le concerne de l’application stricte et sans faille des dispositions dudit arrêté préfectoral.