Bénin: le ministre Abdoulaye Bio Tchané endeuillé par la mort de son jeune frère

Le Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané est en deuil. Selon un communiqué du parti Bloc Républicain (BR), le ministre a perdu son jeune frère Djibril Bio Tchané.

Décès de Djibril Bio Tchané, jeune frère du ministre Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire général national du parti Bloc Républicain. Le décès est survenu ce jeudi 21 octobre 2021. La famille politique du ministre d’Etat n’est pas restée indifférente à la triste nouvelle.

Au nom du Bureau exécutif national, du Bureau politique et des militants, j’adresse nos sincères condoléances au SGN Abdoulaye Bio Tchané et à sa famille, et lui exprime notre solidarité dans cette épreuve que lui impose la vie

Janvier Yahouédéou, Secrétaire général à l’information et à la communication du BR