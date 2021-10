Bénin: le coordonnateur de la FCBE dans la 21ème circonscription électorale rejoint le MPL

La saignée se poursuit et s’intensifie au sein du parti force cauris pour un Bénin émergent. Mesmin Olouossa, coordonnateur du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) dans la 21ème circonscription électorale quitte son parti et rejoint le mouvement populaire de libération (MPL).

La liste des démissionnaires augmente chaque jour au sein du parti politique présidé par le chef de fil de l’opposition, l’ancien ministre de la culture, Paul Hounkpè. Les démissions en cascade enregistrées par le parti ces derniers jours sont loin de connaitre leur épilogue.

A lire aussi: Bénin: les recettes douanières ont connu une hausse de près de 35% selon le DG Bénin Control

A travers une conférence de presse tenue ce jeudi 14 Octobre 2021 à Pobè, Mesmin Olouossa, précédemment coordonnateur du parti FCBE dans la 21ème circonscription électorale annonce aux responsables du parti son départ et se donne pour point de chute, le parti Mouvement Populaire de Libération de Expérience Tébé.

Dans sa déclaration, le désormais ex coordonnateur des forces cauris pour un Bénin émergent dans la 21ème circonscription électorale motive sa décision par le fait que l’idéologie du parti conduit par Paul Hounkpè ne cadre plus avec sa vision politique et celle de sa base.

Après un temps de résistance, il a fini par céder à la pression de sa base, de ses militants assoiffés d’une nouvelle idéologie politique fondée sur des valeurs humaines et sur la défense de l’avenir de la jeunesse et des femmes. Pour satisfaire cette attente, le choix n’a pas été difficile. « Nous avions eu le temps nécessaire pour ausculter le paysage politique national et des analyses, il convient de retenir qu’aujourd’hui, et selon les contextes qui sont les nôtres, le seul parti politique digne de l’opposition n’est autre que le mouvement populaire de libération (MPL)« , indique-t-il comme prochaine destination.

Le parti coule, les responsables sereins…

Pour l’observateur de la vie politique nationale, le parti FCBE saigne et risque de couler. Mais pour les responsables du parti, ce n’est qu’une vue de l’esprit car tout va bien dans le meilleur des mondes. Les quelques démissions annoncées sont presque considérées comme une purge qui permet d’évacuer du parti ce qui peut l’être pour garder l’essentiel.

Par des communications ciblées, certains responsables rassurent la base qu’il n’y a pas péril en la demeure. La plupart des démissionnaires indexent le leadership du secrétaire exécutif national du parti qui n’est pas rassembleur. Paul Hounkpè dispose-t-il les ressources pour freiner la saignée? En tout cas, il a intérêt à agir vite car les législatives s’annoncent et les grandes formations politiques sont en mode recrutement de militants.