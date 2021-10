Bénin : Le CES fait l’état des lieux des réformes du secteur touristique

Le vendredi 14 octobre 2021, le conseil économique et sociale a fait un séminaire sur le thème « Le Tourisme comme un socle de développement pour le Bénin ». Lors de cette assise, le Conseil Economique et Social a fait des recommandations sur les réformes du secteur touristique.

Le tourisme se révèle comme l’une des plus importantes activités économiques du monde moderne. Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, la contribution directe du tourisme est de l’ordre de 3, 1% au PIB.

Au Bénin, le tourisme constitue la deuxième source nationale de rentrée de devises et le troisième créateur d’emplois après l’agriculture et le commerce. En 2017, le tourisme générait déjà 2,6% du PIB et fournissait 5,6% de la totalité des emplois béninois. Ce chiffre a augmenté et ne cesse de croitre d’où l’ambition légitime du Gouvernement de faire du tourisme une filière de développement.

Conscient de ces potentialités, le Conseil Economique et Social, institution ayant pour mission d’éclairer les pouvoirs publics dans les options économiques en faveur du mieux-être des populations, s’en est rendu compte et s’est décidé, conformément à ses attributions, de réfléchir dans le cadre d’un séminaire sur : « Le Tourisme, un socle de développement pour le Bénin : opportunités, contraintes et perspectives ».

Ce séminaire a permis au conseil Economique et social de faire un état des lieux du tourisme dans le monde et au Bénin et une analyse et appréciation du niveau de mise en œuvre des politiques de développement du tourisme au Bénin.

Le tourisme, le secteur le plus touché par la covid-19

Selon le président du CES Tabé Gbian, l’impact du Covid a freiné le développement de plusieurs secteurs et entrainé un ralentissement de l’activité économique dans le monde. « Les secteurs les plus touchés en première ligne demeurent entre autres, ceux de l’hôtellerie et du tourisme. Les circuits touristiques, les réservations de chambre, les voyages, en somme, toute la chaine hôtelière et touristique a connu une forte récession en raison de la pandémie », a-t-il reconnu.

Pour lui, il était alors devenu urgent de créer, l’instant d’une journée, un cadre dans lequel, les Conseillers au CES, les acteurs du tourisme, les experts de tous ordres et les consommateurs, peuvent réfléchir pour faire des propositions susceptibles d’apporter une plus-value à tout ce qui est déjà entrepris dans le sens du développement du secteur touristique.

Le Bénin, dans son entièreté est un véritable vivier touristique riche et varié du nord au sud, le tout couronné par une diversité culturelle de grande facture. On y trouve entre autres, les plans d’eau navigable et la cité lacustre de Ganvié, la « Venise d’Afrique », le parc W où abonde plusieurs espèces de faunes et de flores et surtout le Parc de la Pendjari, l’un des plus riches parcs animaliers de la sous-région.

Il rassure que ses potentialités constituent une véritable richesse qu’il faut savoir valoriser dans la conception et la conduite des politiques en faveur du bien-être des populations.

Des projets de grande envergure en vue

De son côé, le ministre de la culture Jean Michel Abimbola est revenu sur les choix et orientations stratégiques contenus dans le Plan National de Développement du Bénin 2018-2025. A l’en croire, le secteur du tourisme est considéré comme l’un des leviers d’accélération du processus de transformation structurelle de l’économie béninoise.

C’est pourquoi dit-il, pour pouvoir doubler d’ici à l’an 2025 le Produit Intérieur Brut, le Gouvernement a pour objectif prioritaire d’accroître et d’améliorer l’offre touristique au Bénin. Dans ce sens, plusieurs actions sont entreprises et, avec le soutien des partenaires, plusieurs projets de grande envergure sont en cours de réalisation afin de faire du tourisme un secteur majeur de notre économie.

Au Bénin, le choc entretenu par la pandémie liée à la Covid 19 n’a nullement baissé l’ardeur du ministère de la culture. « A l’étape actuelle d’exécution des travaux, je puis vous rassurer que les perspectives sont bonnes dans la mesure où notre pays constitue aujourd’hui, un terrain de convoitise pour les grands groupes hôteliers internationaux. Tel est le cas des grandes marques qui sont en cours d’installation comme le SOFITEL, le HILTON, le BAYAN TREE et le CLUB MED dont la signature des documents de contractualisation a eu lieu il y a quelques jours seulement », a affirmé Jean Michel Abimbola.

Le conseil économique et social est une institution de la république. Il donne son avis sur les projets de lois, d’ordonnance, ou de décrets ainsi que des propositions de lois qui lui sont soumis.

Il peut être consulté par le président de la République sur tout problème à caractère, économique, social, culturel, scientifique et technique. Le CES peut de par, sa propre initiative, sous forme de recommandation attirer l’attention du gouvernement et de l’Assemblée Nationale sur les réformes d’ordre économiques et sociales qui lui paraissent conformes ou contraire à l’intérêt général.

Il peut également dans les même conditions, faire connaître au gouvernement son avis sur l’exécution des plans et programmes à caractère économique et social. Outre ses attributions traditionnelles, le CES joue le rôle de facilitateur et de promoteur de la paix et du dialogue social.