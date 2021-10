Bénin: le certificat de qualification aux métiers suspendu jusqu’à nouvel ordre

Plus d’examen du certificat de qualification aux métiers (CQM) jusqu’à nouvel ordre. La décision a été rendue ce vendredi 22 Octobre 2021 à travers un communiqué. La décision est intervenue dans le but d’améliorer les conditions d’organisation de cet examen.

A travers un communiqué en date du Jeudi 21 Octobre 2021, l’examen du certificat de qualification des métiers (CQM) est suspendu. Selon le communiqué conjointement signé par Yves Chabi Kouaro, ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle et Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises et la promotion de l’emploi, la suspension vise à l’amélioration des conditions d’organisation de l’examen en attendant la mise en place effective de la chambre des métiers de l’artisanat.

Les services techniques des deux ministères selon le communiqué sont à pieds d’œuvre pour une reprise des sessions d’examen dans les meilleurs délais. Les différents acteurs du secteur sont invités à la sérénité et au calme en attendant la reprise des sessions d’examen.