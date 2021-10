Bénin : Le CePEPE forme 21 chefs d’entreprise sous le label Empretec

Le centre de promotion et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (CePEPE) a formé du lundi 11 au samedi 16 octobre 2021, 21 chefs entreprises. Ils ont tous été admis en session de formation sur le développement de l’esprit d’entreprise sous le label Empretec de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED).

Dans le but de compléter leur compétence en gestion, Vingt et un (21) promoteurs d’entreprise ont suivi une formation organisée par le centre de promotion et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (CePEPE) . L’objectif de ce programme est de déceler les compétences entrepreneuriales qui se déclinent à travers de grands comportements que les hommes d’affaire pratiquent et qui sont de véritables facteurs de leur succès.

Selon Rolland Faladé, formateur, avant de pouvoir faire prospérer leur entreprise, même s’ils ont des compétences en managements et autres, l’essence même, c’est l’esprit, parce que c’est axé sur des comportements que les hommes d’affaire à succès ont. « Grâce à Empretec, nous pouvons enseigner cette pédagogie axée sur l’approche comportementale, aux promoteurs, pour développer en eux, ces compétences entrepreneuriales », a-t-il expliqué.

Il y a une méthode pédagogique particulière que nous avons mise en œuvre durant ces 6 jours et qui a permis aux entrepreneurs de mettre en pratique de façon réelle ces enseignements. Ils ont été amenés à créer des entreprises et à faire vivre ces entreprises sur ces six jours de formations et pratiquer ses comportements. Nous avons été satisfaits du résultat, parce que les 21 ont fait preuves d’engagement, ont pu tirer profit de tous les enseignements. Rolland Faladé

Présent à la cérémonie de clôture, Monsieur Dorothé Gounon, directeur Général du CePEPE a félicité les entrepreneurs pour leur engagement remarquable à cette formation. « Je peux dire que c’est une opportunité qui est offerte aux entrepreneurs du Bénin », a-t-il confié. A l’en croire, l’Afrique francophone était laissée en marge dans l’application de ces compétences et n’avait jamais auparavant pu bénéficier de telle formation. « Nous sommes en train d’y parvenir », a-t-il rassuré avant de souhaiter du succès pour les prochaines étapes que devront suivre les 21 entrepreneurs.

Grâce Anago est l’une des meilleurs entrepreneurs lors des travaux de groupe. Elle dit avoir passé une très belle semaine, une semaine intense, une semaine de formation très vive. « Je crois que ce samedi, nous pouvons dire que nous repartons avec cette manière de faire, cette bonne manière de faire, cette meilleure manière de faire. Nous avons réussi à faire plus de 600.000 FCFA de chiffre d’affaire en 06 jours en étant dans une affaire principale, nous avons gagné 85 000 FCFA en bonus à se partager ici. Et surtout, nous avons eu chacun 30 nouveaux comportements d’entrepreneur à Succès », a-t-elle détaillé.

Le lauréat des travaux de groupe de cette formation s’appelle Bernadin Fiogbé, associé de l’entreprise Quality Partners. Pour lui, en choisissant de participer à cette formation, il avait d’abord, un état d’esprit, une volonté de s’engager dans l’entreprenariat, « Et déjà, le premier jour, à voir la procédure de formation, (…) le challenge de ne pas être le dernier nous ont donné cette volonté de très bien faire quand bien même on a constaté qu’on s’est engagé sur une activité très peu rentable qui est la fabrication d’emballage », a-t-il affirmé.

Comme lui, Wenceslas Missimi Vègba, Directeur Général Batimark Sarl a exprimé sa satifaction. « Durant les 06 jours que nous venons de passer ensemble, je peux dire avec certitude que j’ai été vraiment comblé », a-t-il rassuré. Selon lui, les trois premiers jours ne lui ont rien apporté de nouveau et il commençait par douter de l’importance de cette formation. Puis ajoute -t-il : « Je ne voyais pas encore ce qu’on m’apporte, quel intérêt j’ai à être là. Mais à partir du 4è jour, je me suis retrouvé à travers mes compétences et surtout ceux que j’ai en manque. J’ai eu la chance de découvrir qu’il me reste encore des compétences pédagogiques », fait-il remarquer.

Noël Gangbé, Directeur Général NGF Consulting a été agréablement surpris par les nouveautés reçues lors de la formation. « Nos sommes sortis de cette formation très satisfaits. Moi personnellement, je ne savais pas qu’il fallait quelque chose de nouveau. A l’issue de cette formation, j’ai compris que j’avais des tares et qu’il faille découvrir réellement ce que les entrepreneurs à succès adoptent comme comportement pour réussir ».

J’ai appris beaucoup de choses, vous savez, il y a une vision que nous avons de nous même, et la vision que les autres ont de nous. Je me suis retrouvée confronter à faire un bon mixage de tout cela, tout en gardant ma personnalité, en m’améliorant pour vraiment aboutir à ‘objectif de cette formation qui est de faire de moi un impétrecos , un entrepreneur à succès qui a des objectifs, des visions et une méthodologie bien précise. Christelle Assogba

A noter le centre de promotion et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (CePEPE) est une agence spécialisée de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB). Elle a pour mission de promouvoir l’initiative privée par l’appui à la formation des entrepreneurs, la création de nouvelles entreprises, l’assistance à la réhabilitation ou au développement d’entreprises existantes. Les interventions du CePEPE couvrent toute l’étendue du territoire national et tous les secteurs d’activités et s’étendent à la sous-région, notamment le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Guinée , le Cameroun.