Bénin: un célèbre braqueur de Godomey, Christian, neutralisé par la police républicaine

Un brigand de haut rang a été neutralisé vendredi, par les éléments de la police républicaine, alors qu’il se préparait à opérer un braquage comme à son habitude.

Selon les informations, le célèbre hors la loi Christian, qui serait bien populaire dans l’arrondissement de Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi, a été neutralisé par les éléments de la police républicaine dans la nuit du vendredi à samedi. Les sources rapportent que l’homme avait déjà, il y a seulement moins de sept jours, abattu un citoyen de sang-froid avant de lui arracher sa moto et de se fondre dans la masse. Depuis, les forces de police étaient à ses trousses et recoupaient les informations sur lui pour l’appréhender.

C’est pile, car c’est à un moment où la police l’a repéré et le pistait, que Christian a décidé de récidiver. Aidé d’un de ses congénères, les deux partenaires de crime vont encore tenter de déposséder un citoyen de son moyen de transport à deux roues dans la zone de Togbin.

Mais c’est sans compter avec le travail efficace en amont des flics, qui a porté ses fruits. Alors qu’il s’apprêtait à opérer, les malfrats ont été surpris de se retrouver nez à nez avec la police. L’un d’eux, Christian en question, a sorti une arme artisanale selon les sources ; ce qui a fait réagir la police qui a immédiatement ouvert le feu pour neutraliser le hors la loi.

Le second braqueur a démarré la moto Bajaj sur laquelle étaient les malfaiteurs, en vitesse et a pris la clé des champs. La police continue les investigations pour mettre la main sur lui et le reste de la bande. Il faut noter que les tirs de la police ont été fatals au criminel Christian et ce dernier ne sera désormais abordé qu’au passé.