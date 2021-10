Bénin: l’avortement est toujours passible de poursuites pénales malgré la nouvelle loi

Les députés béninois ont voté mercredi, la loi sur l’avortement et cela suscite plusieurs réactions de part et d’autres dans le pays et sur le plan international. Cependant, il s’avère que cette loi n’autorise pas l’avortement pour tous. Seule une catégorie de personnes et sous certaines conditions peut le faire sans être poursuivie.

La loi sur l’avortement chantée ou décriée selon les considérations, ne devrait cependant pas faire autant de bruit. Il a fallu que les députés ne fassent pas leur travail d’information et de sensibilisation de leur base, pour que tout le monde se transforme en experts pour assurer que la loi ouvre la voie à des avortements dans tous les sens.

En réalité, il s’agit d’un complément d’une disposition qui existait déjà en république du Bénin depuis 2003 et qui permet à une catégorie de personnes, sous certaines conditions, d’avorter si elles le désirent. Selon l’ancienne disposition, « en cas d’inceste, de viol, de malformation avérée du fœtus, ou il est avéré cliniquement que la conduite à terme de la grossesse risque de mettre en danger la survie de la mère », l’avortement est autorisé. Il va sans dire que déjà, il n’y a pas de libre champ laissé à tout le monde de se faire avorter.

La nouvelle loi sur l’avortement qui fait jaser tout le monde, est la même que celle qui existait, sauf qu’il y a été ajouté une nouvelle condition qui n’est pas négligeable et qu’il fallait effectivement prendre en compte. La cinquième condition pour autoriser une personne à se rendre dans un centre de santé pour se faire avorter, est qu’au cas où la personne enceinte est une mineur de moins de 13 ans et qu’elle souhaite ne pas garder le bébé.

Il va sans dire que l’avortement, sans aucune de ces conditions remplies, est toujours passible de poursuites pénales en république du Bénin. La loi de 2015 portant code de l’enfant en République du Bénin, a prévue des dispositions pénales en ses articles 324, 325, 326, et 330 qui sont harmonisés avec la loi SR 2003-04. Dans le code d’enfant, c’est décrit que la femme qui se fait avorter, l’avorteur et le complice seront punis. Les peines variées d’amendes à l’emprisonnement et la suspension.

Les députés béninois n’ont simplement pas fait, ou pas encore fait, le travail de sensibilisation et d’information qu’ils devraient faire auprès des populations afin que ces dernières s’imprègnent des dispositions et comprennent le bien-fondé de la loi. Il urge que Louis Vlavonou et les siens, au lieu d’attendre les prochaines élections pour aller voir leurs « mandataires » auprès de l’Assemblée nationale, aillent vers eux pour leur expliquer la loi afin d’éviter la désinformation autour.