Bénin: lancement du 3è numéro de la Revue « Paix Et Sécurité En Afrique Subsaharienne »

Ce mardi 05 octobre 2021, il a été procédé au lancement du numéro 03 de la Revue « Paix Et Sécurité En Afrique Subsaharienne » (P&S-ASS). Le document est co-éditée par l’Association Béninoise d’Etudes Stratégiques et de Sécurité (ABESS) et la Fondation Konrad Adenauer. Cette Revue comporte des contributions de chercheurs, d’universitaires et de praticiens de la sécurité.

Officiellement lancé ce mardi, le 3è numéro de la Revue « Paix Et Sécurité En Afrique Subsaharienne » est consacré aux « offres et espaces alternatifs de production de la sécurité en Afrique de l’Ouest et centrale : étude des marginalités, informalités et complémentarités locales à l’action des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ». On y retrouve neuf contributions qui analysent les « groupes d’auto-défense, les organisations citoyennes de sécurité et d’autres types d’organisations se substituant ou complétant l’action policière sur le territoire et auprès des communautés dans des pays comme le Cameroun, le Nigeria et le Burkina Faso ».

La paix et la sécurité constituent un processus complexe auxquels doivent s’allier l’Etat, ses institutions ; de même que les citoyens et la société civile…mais dans le bon ordre. En s’assurant que tous les mécanismes de sécurité et de justice au niveau local soient l’émanation de l’État ou sous son contrôle. Dr Oswald Padonou, Président de l’ABESS et membre du comité scientifique de ce numéro de la revue P&S-ASS.

Les différentes contributions recensées dans le document proviennent des analyses et réflexions des chercheurs, d’universitaires et de praticiens de la sécurité issues d’une sélection et d’un accompagnement du comité scientifique et de coordination. Grâce à cette Revue, des données et des propositions sont disponibles pour faciliter la co-production de la sécurité avec la contribution des citoyens et de la société civile.