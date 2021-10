Bénin: l’affermage, nouveau mode de gestion des carrières de sable à Abomey-calavi

Au cours de la troisième session ordinaire du conseil communal d’Abomey-Calavi qui a pris fin ce le mardi 5 Octobre 2021, les membres du conseil ont adopté l’affermage comme nouveau mode de gestion des carrières de sable dans la Commune.

La gestion des carrières de sable dans la Commune d’Abomey-calavi sera désormais confiée à une entreprise privée. C’est l’une des décisions prises par les conseillers communaux lors de leur troisième session ordinaire qui a pris fin mardi 5 Octobre.

A lire aussi: Bénin: des poursuites judiciaires lancées contre des agents collecteurs à Calavi

C’est à travers un vote à l’unanimité du conseil communal que la session ordinaire a adopté l’affermage comme nouveau mode de gestion des carrières de sable dans la Commune. En optant pour l’affermage comme mode de gestion, les autorités communales d’Abomey-Calavi visent la sécurisation des ressources propres de la commune contre les actes de détournement et contre la corruption.

Commune dortoir et l’une des plus vaste du Bénin, Abomey-Calavi a toujours traîné des tares dans sa gouvernance. Les conflits domaniaux constituent le scandale dans lequel cette commune s’est le plus illustrée. Les nouvelles autorités de la Commune impriment depuis peu, une nouvelle gouvernance afin de donner plus de chance à cette commune pour émerger à travers ses ressources propres.