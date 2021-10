Bénin: l’AFD accompagne le PAPC avec un financement de 23,3 Milliards de FCFA

Les travaux de réalisation du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) vont démarrer en novembre 2021. Dans le cadre du lancement des dits travaux, l’agence française de développement (AFD) a mis à la disposition du Bénin , un financement de 23,3 Milliards de FCFA.

Le contrat de financement des travaux a été signé, hier mercredi 20 octobre 2021, entre le représentant de l’agence et le gouvernement du Bénin représenté par le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato. Il s’agit d’un accord de prêt portant financement de 41 474 309 dollars soit vingt-trois milliards trois cent millions cent soixante-quatorze mille quarante (23 300 174 040) FCFA.

La signature a eu lieu ce Mercredi 20 Octobre à travers une cérémonie organisée, au siège de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire à Cotonou. Le programme prévoit la construction du bassin de rétention sur 8 935 mètres linéaires, la construction d’un collecteur cadre de 115 mètres linéaires et le pavage et aménagement de voirie sur 5124 mètres linéaires dans les 9è et 13è arrondissements de Cotonou.

Assurer une évacuation des eaux de la ville …

Le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) permettra d’assurer une évacuation des eaux de la ville capitale économique du pays. Elle va aussi contribuer à rendre meilleure la qualité de vie des habitants de bon nombre de quartiers défavorisés riverains en raison des aménagements urbains connexes prévus. On attend également que le PAPC réduise le phénomène d’inondation et ses conséquences dans la ville de Cotonou.