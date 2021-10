Bénin: l’activiste nigérian Sunday Igboho très mal en point (Avocat)

L’activiste nigérian et militant d’une nation Yoruba Sunday Igboho, serait très malade et aurait été diagnostiqué avec une possible maladie des reins ou des poumons, selon un de ses avocats cité par PUNCH.

Dans un entretien accordé à la chaîne BBC Yoruba, Yomi Aliyyu, un des avocats de l’activiste séparatiste nigérian Sunday Igboho, a fait savoir que son client était malade. Il a noté que le militant Yoruba a développé une maladie des reins ou des poumons alors même qu’il était en détention dans une prison en république du Bénin.

Sunday Igboho a été arrêté au Bénin le 16 juillet 2021, avec sa femme, alors qu’il tentait de s’envoler pour l’Allemagne. Il avait échappé à une arrestation musclée à son domicile à la Soka, Ibadan dans l’État d’Oyo au Nigéria. Plusieurs de ses collaborateurs et militants avaient été arrêtés. Au Bénin, il a été écouté et déposé en prison depuis un certain temps. Selon son avocat, Sunday Igboho a été transporté d’urgence à l’hôpital pour y être soigné.

L’avocat a sonné l’alarme qu’Igboho avait besoin de soins médicaux urgents, déclarant. « Igboho n’a pas été diagnostiqué avec cette maladie avant d’être arrêté à Cotonou. C’était tellement critique qu’ils ont dû le transporter d’urgence à l’hôpital », a indiqué Yomi Aliyyu. «Je ne peux pas dire s’il a été renvoyé de l’hôpital en prison, mais ce que je sais, c’est qu’il est aux prises avec une mauvaise santé et il semble que ses reins et ses poumons soient déjà touchés », a ajouté l’avocat.

Une autre source citée par PUNCH, a confirmé que l’activiste était bien en mauvais état de santé. « Oui, il est malade et son rein semble affecté. Nous ne sommes pas encore très sûrs. Un autre résultat de test est attendu pour confirmation. Nous y travaillons et je peux vous assurer qu’il est entre de bonnes mains », a déclaré la source.