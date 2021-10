Bénin: la Soneb explique pourquoi elle a privé d’eau les pompiers d’Allada et Ouidah

La Société nationale des eaux du Bénin (Soneb) explique les raisons de la coupure d’eau opérée dans les locaux des sapeurs-pompiers de Ouidah et d’Allada. Ce mardi, 05 octobre 2021, le responsable à la communication de la structure a apporté des clarifications sur la question.

Les sapeurs-pompiers en service à Ouidah et Allada sont privés d’eau par la Soneb depuis quelques jours. Pour factures impayées, la Société a décidé simplement et purement d’enlever ses compteurs. Ce mardi, sur Océan Fm, Askanda Bachabi a confirmé que cette situation est due à des impayés que traînent les équipes de secours. « Ils doivent de l’argent sur ces compteurs-là. Ces compteurs, c’est comme votre compteur à la maison. Quand cela doit de l’argent, il faut payer. La Soneb a saisi les sapeurs-pompiers à cette fin par des écrits. Il y a eu des échanges et c’est à la suite du non règlement que ces deux casernes ont été coupées », a-t-il expliqué, selon les propos rapportés par Le Matinal.

Selon les dires du responsable à la communication de la Soneb, la situation ne devrait pas perdurer. Il a fait savoir que des échanges ont eu lieu entre les autorités au haut niveau afin qu’une solution soit trouvée très rapidement. « Pour ce que je sais, ce matin, le directeur général de la Soneb et les responsables au plus haut niveau de ces casernes, ont déjà eu des échanges pour essayer de trouver un terrain d’entente », a fait savoir Askanda Bachabi. Il a précisé que cette coupure ne concerne pas les bouches d’incendie des sapeurs-pompiers, car c’est uniquement l’eau pour des besoins personnels qui a été coupée.

Les bouches d’incendie ne sont pas concernées…

A l’annonce de la coupure d’eau aux sapeurs-pompiers, beaucoup ont pensé au liquide utilisé sur le terrain par les secours pour venir à bout des incendies. Mais en réalité, il ne s’agit pas de ça. « Les bouches d’incendie sont sous la responsabilité de la Soneb et la Soneb a l’obligation d’y mettre de l’eau et toutes les bourses d’incendie actuellement sur l’ensemble du territoire national, ont de l’eau. Ce qu’il y a, en fait, c’est la situation des compteurs des sapeurs-pompiers dans les casernes, pour leurs besoins personnels », a-t-il clarifié.