Bénin: la police neutralise un présumé braqueur à Bohicon

La police républicaine a mis hors d’état de nuire un présumé malfrat dans la ville de Bohicon. L’intéressé était recherché parce qu’il avait été cité dans un braquage. La police l’a finalement maîtrisé en anticipant sur un autre de ses mauvais coups.

Un présumé braqueur a été abattu ce mardi dans la ville de Bohicon. Il est tombé sous les balles de la police républicaine dans un échange de tirs qu »il aurait en engagé en premier. La police est intervenue sur renseignements pour déjouer un braquage que ce dernier s’apprêterait à commettre.

Toujours dans la ville de Bohicon, la police a interpellé un autre présumé malfrat, suspect dans une affaire de vol et de meurtre. Le corps de la victime a été retrouvé le 09 octobre et le suspect arrêté le 24 octobre. De sources policières, il a été découvert au domicile du mis en cause : une machette, un arrache clou et une caméra de marque Apsonic, un fusil et un pistolet de fabrication artisanale.