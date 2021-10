Bénin: la disparition de l’INPF actée par un décret pris par le président Patrice Talon

Le 29 Septembre 2021, le président de la République, SEM Patrice Talon à travers le décret N° 2021-507 a abrogé le décret n°2015-161 du 13 avril 2015 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Institut national pour la promotion de la femme (Inf).

Après la création de l'institut national de la femme (INF), le président Patrice Talon a pris le 29 Septembre dernier un décret portant abrogation du décret n°2015-161 du 13 avril 2015 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Institut national pour la promotion de la femme (Inpf).

« Est abrogé, le décret n°2015-161 du 13 avril 2015 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Institut national de la promotion de la femme (Inpf). Sont de même abrogés, tous les actes de nomination au sein de l’Institut national pour la promotion de la femme« , mentionne le décret du président de la République cosigné par l’argentier national et le ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé.

Dans son article 2, le décret N° 2021-507 portant abrogation du décret n°2015-161 du 13 avril 2015 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Institut national de la promotion de la femme (Inpf), donne des précisions sur la finalité des ressources de l’INPF.

« Les ressources matérielles et financières de l’Institut national pour la promotion de la femme sont transférées à l’Institut national de la femme créé par le décret n°2021-391 du 27 juillet 2021 portant approbation de ses statuts », lit-on dans le décret.

Les missions assignées à l’INF

L’institut national de la femme dispose des pouvoirs élargis. Le gouvernement affiche son intention de passer des promesses à une vision plus ambitieuse pour la promotion de femme et la lutte contre toutes les formes de violences sexistes.

La nouvelle vision de l’organe est déclinée par le conseil des ministres de ce 21 juillet 2021. Ainsi, l’Institut national de la Femme va succéder à l’Institut national pour la promotion de la femme Créé en 2009 mais qui selon le gouvernement du président Patrice Talon n’a pas comblé toutes les attentes, d’où sa réorganisation.

La nouvelle structure sera davantage autonome au plan juridique et surtout financier. « Ainsi, l’Institut national de la Femme, dans sa nouvelle configuration, est un organisme public doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de prérogatives importantes pour mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme ».

Les missions assignées à l’Institut sont nombreuses. Elles vont de la promotion de la femme à tous les plans (économique, politique, social, juridique, culturel) tant dans la sphère publique que privée. L’institut peut également ester en justice en se substituant à la femme victime et en se constituant partie civile.