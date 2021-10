Bénin: la Criet libère les opposants Alexandre Hountondji et Joseph Tamègnon

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a levé ce mercredi 27 octobre 2021 le mandat de dépôt émis contre l’ancien ministre Alexandre Hountondji et Joseph Tamègnon. Poursuivis pour terrorisme, ils viennent d’être libérés et mis sous contrôle judiciaire.

Alexandre Hountondji et Joseph Tamègnon sort de prison. La Criet a levé ce mercredi le mandat de dépôt qui les a envoyé en cellule depuis des mois. Selon Frissons radio, ces deux opposants ne sont pas les seuls concernés par cette décision de la Criet. Il y a trois autres prisonniers arrêtés dans le cadre des violences électorales d’avril 2021, qui vont aussi sortir de prison. Il s’agit de Tcahssenti Ibrahim, Jean Bosco de Souza et Émile Koudjo.

Le Procès de l’ancien ministre Alexandre Hountondji et Joseph Tamègnon s’est ouvert le 09 aout 2021. A l’audience du lundi 25 octobre dernier, le juge s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier en instruction. La demande de remise en liberté provisoire soumise par les avocats de la défense avait été également rejetée au cours de cette audience.

Pour rappel, Joseph Tamègnon et Alexandre Hountondji font partie des initiateurs du mouvement « 5 ans, c’est 5 ans ». Ils sont membres du Groupe National de Contact (GNC), une organisation de l’opposition. Amissétou Affo Djobo, présidente du GNC, a dû, quant à elle, prendre la poudre d’escampette, après une convocation de la police.