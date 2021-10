Bénin : la chanteuse Sessimè révèle ses préférences s3xuelles (vidéo)

Dans un entretien accordé à Faz Voltex, la chanteuse Sessimè a évoqué ses préférences sexuelles le vendredi 1er octobre 2021.

La chanteuse béninoise Sessimè était l’invitée de l’émission LA BRECHE de Faz Voltex cette semaine. Dans la vidéo dont BENIN WEB TV a reçu copie, Sessimè a répondu sans langue de bois aux questions de l’animatrice sur ses goût s3xuels.

Interrogée sur la chose la plus folle qu’elle a déjà fat par amour, Sessimè n’a pas été convaincante. « Est ce que je mesure la portée? Je suis juste amoureuse et je pose des actes parfois insouciants, je me rends compte que je laisse mon cœur parler. J’agis simplement , je ne calcule pas », a-t-elle répondu.

Mais ce n’est pas fini puisque Sessimè est allée plus loin lorsqu’il lui a été posée une question sur ses préférences sexuelles. « Clitoridienne Ou Vaginale ? « ; a demandé d’une voix fine , l’animatrice.

Et à Sessimè de réagir sans faire dans la dentelle : “Les deux, parce que, … vous avez de ces questions… les deux parce que je ressens beaucoup de plaisirs en matière de clitoris. Puis après, vaginale parce que je suis très passionnée”. Mieux, Sessimè précise qu’elle ne pourrait jamais faire l’amour avec quelqu’un pour qui elle n’a pas de sentiment.

“Je suis très romantique, si je te laisse me toucher et qu’on va jusqu’au vagin, ça veut dire que je t’aime et je suis amoureuse de toi. Clitoridienne parce que j’ai découvert récemment avec mon homme que je prends beaucoup de plaisir avec ça”, a-t-elle expliqué ans langue de bois.