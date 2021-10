Bénin: interdiction de l’usage des tôles ondulées galvanisées laquées ou non

Le gouvernement élargit le champ de l’objet du décret datant du 22 mai 2019 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation des tôles ondulées galvanisées non laquées en République du Bénin. Le nouveau décret pris ce mercredi 13 octobre implique dans cette interdiction les tôles ondulées galvanisées laquées.

Au Bénin, la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des tôles ondulées galvanisées laquées ou non sont désormais interdites. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi.

Le présent décret vient confirmer celui du 22 mai 2019 et étendre le champ de son objet. L’interdiction qu’il a établie concernait particulièrement les tôles galvanisées non laquées. Mais il a été observé, depuis lors, une fraude organisée sur les tôles laquées dont la qualité est altérée, exposant ainsi les populations aux mêmes risques sanitaires que les tôles non laquées, d’où la nécessité de prendre d’autres dispositions pour y mettre fin. Conseil des ministres

Le gouvernement accorde un délai de grâce d’un an aux producteurs et distributeurs exerçant sur le territoire national pour la commercialisation de leurs stocks.

En mai 2019, le gouvernement avait évoqué plusieurs raisons pour justifier l’interdiction concernant les tôles ondulées galvanisées non laquées. L’exécutif avait avancé un souci de préservation de santé en s’appuyant sur des observations des spécialistes. Selon ces derniers, les tôles ondulées galvanisées non laquées utilisées pour la toiture des habitations, en reflétant les rayons solaires causent de réelles nuisances aux yeux.

En dehors des raisons de santé, le Gouvernement estime qu’ « à première vue, ces tôles semblent coûter moins cher à l’achat. Or, en réalité, elles reviennent bien plus cher quand on intègre leur entretien et surtout leur renouvellement qui intervient souvent plus vite que celui des tôles teintées ou peintes à la fabrication ».