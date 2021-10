Bénin – Infractions en raison du genre: la création d’une nouvelle Chambre envisagée à la Criet

La création d’une nouvelle Chambre est envisagée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), pour la gestion des infractions commises en raison du genre. L’annonce a été faite ce vendredi 08 octobre 2021 lors d’une séance entre le Porte-parole du gouvernement et certains médias dont BENIN WEB TV.

Le projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin, en examen au Parlement, va occasionner la création d’une nouvelle Chambre à la Criet. En effet, ce projet de loi indique qu’il faut désormais confier la gestion des infractions commises en raison du genre à cette juridiction spéciale. Cette nouvelle charge ne fera pas changer de dénomination à la Criet, mais elle aura une Chambre de plus.

Selon Wilfried Léandre Houngbédji, il n’est pas envisagé un changement de dénomination pour la Criet. « On y crée par contre, une nouvelle chambre d’instruction dédiée aux infractions à raison du genre », a-t-il annoncé. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement fait savoir que cette nouvelle Chambre envisagée sera dotée de personnel magistrat et auxiliaires qualifiés pour gérer les infractions commises en raison du genre.

Au cours de la présentation du projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin, le président Patrice Talon a signalé que la lutte contre ces infractions sera farouche et implacable. « La lutte sera plus farouche que celle contre les crimes économiques », avait-il martelé.