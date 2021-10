Bénin – Grossesse en milieu scolaire: les sensibilisations portent leur fruit dans l’Atacora

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le département de l’Atacora a enregistré une baisse des cas de grossesse en milieu scolaire. C’est le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle du département, Denga Sahgui, qui a partagé la nouvelle au cours d’une communication lors de l’atelier d’analyse et de diffusion des statistiques sur les grossesses précoces en milieu scolaire.

Ledit atelier organisé par la direction départementale de la santé de l’Atacora, avec l’appui technique et financier de Plan international Bénin vise à faire une évaluation du phénomène de grossesse précoce en milieu scolaire. « Le phénomène de grossesses dans les établissements publics et privés d’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle du département de l’Atacora, loin de disparaître, a néanmoins régressé au cours de l’année scolaire 2020-2021« , a confié Denga Sahgui dans son exposé.

A lire aussi: Bénin: la disparition de l’INPF actée par un décret pris par le président Patrice Talon

Sur la base des dernières statistiques, le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle du département de l’Atacora avance un taux de régression de 51,06 %. Au cours de l’année écoulée en effet, sur 147 cas de grossesses, 22 cas sont enregistrés à Boukoumbé, 04 à Cobly, 13 à Kérou, 08 à Kouandé, 22 à Matéri, 34 à Natitingou, 14 à Pehunco, 17 à Tanguiéta et 06 à Toucountouna.

Par ailleurs, il fait remarquer que 62,85% des grossesses sont enregistrées au premier cycle et 37,14% au second cycle. Les auteurs de ces grossesses précoces, précise Denga Sahgui, sont majoritairement des ouvriers.

« La méthodologie de collectes des données a consisté à concevoir un outil de collecte trimestrielle des cas de grossesses. Les chefs d’établissements ont la responsabilité d’enregistrer par mois les filles enceintes et de renseigner l’outil de collectes qu’ils envoient au service statistique de la DDESTFP pour compilation et analyse » confie-t-il, selon des propos rapportés par l’ABP.