Bénin: fusion annoncée entre le Bloc Républicain et l’UDBN

Le Bloc Républicain (BR) et l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) pourraient aboutir à une fusion très bientôt. Cette information qui circulait en coulisse, depuis plusieurs semaines, semble de plus en plus se confirmer.

Dans la logique de la réforme du système partisan, le BR et l’UDBN envisagent de se fondre l’un dans l’autre pour former une seule entité. Selon le quotidien Fraternité, l’accord de fusion serait déjà signé et il ne reste que quelques détails à régler pour passer à la phase pratique.

Les deux sont parvenus à cet accord de fusion après des discussions et tractations entre leaders. Il faut rappeler le Bloc Républicain et l’UDBN sont deux partis enregistrés conformément à la nouvelle charte des partis politiques au Bénin. L’initiative de fusion entre les deux partis daterait depuis l’avènement de la réforme du système partisan, mais les discussions n’avaient pas visiblement abouti en 2018.